ТСН у соціальних мережах

Росія вдарила по об'єкту енергетики на півдні: які наслідки

Уночі 6 квітня ворог знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Одещині.

Енергетика

У понеділок, 6 квітня, росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту в Одеській області. Частина споживачів залишилася без електрики.

Про це повідомляє ДТЕК.

За даними компанії, вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.

«Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси», — констатували енергетики.

Фахівці також визнають, що руйнування значні, тож відновлення потребуватиме часу. На місці розбирають завали і докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Раніше Буданов попередив, що Україна може зіткнутися з найскладнішою енергетичною зимою через серйозний дефіцит електроенергії та брак потужностей у системі. За його словами, проблема значно ширша за прості вимкнення світла — вона загрожує роботі бізнесу і всій економіці. Боротьба з енергетичною кризою потребуватиме масштабних рішень уже зараз, адже черговий опалювальний сезон 2026–2027 може стати особливо важким.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
