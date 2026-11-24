Атака на Рівненщину — фото ілюстративне / © ТСН

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Північ Рівненської області вранці 24 листопада опинилася під ударом російських військ. Ціллю ворога стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Атака на Рівненщину 24 листопада: Росія вдарила по енергетичних об’єктах

За словами очільника області, вранці під ударом опинилася північна частина Рівненщини. Російські війська спрямували атаку на енергетичні об’єкти.

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«Північ Рівненщини зранку була під ударом. Ворог атакував енергетичні об’єкти», — повідомив Олександр Коваль.

Попри ранковий удар, енергетикам вдалося оперативно стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Наразі всі абоненти області заживлені.

«Завдяки оперативній роботі енергетиків, усі абоненти наразі заживлені», — наголосив начальник Рівненської ОВА.

Чи діють графіки відключень світла на Рівненщині

За інформацією Олександра Коваля, в області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

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Тож жителям Рівненщини варто стежити за актуальними графіками та повідомленнями енергетиків, адже час і тривалість обмежень можуть змінюватися.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вранці 24 листопада Росія атакувала Україну реактивними ударними безпілотниками. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони рухалися над кількома регіонами країни. Зокрема, один із безпілотників тримав курс на Рокитне, що на Рівненщині.

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