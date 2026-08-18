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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по одній з ТЕС ДТЕК: станція повністю припинила роботу

Внаслідок масованого удару РФ суттєво пошкоджено обладнання однієї з ТЕС ДТЕК. Станція припинила виробіток електроенергії.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Масований обстріл ТЕС ДТЕК: обладнання суттєво пошкоджене, генерація зупинена

Масований обстріл ТЕС ДТЕК: обладнання суттєво пошкоджене, генерація зупинена / © ТСН.ua

Сьогодні, 18 серпня, внаслідок чергового масованого російського обстрілу одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК зазнала критичних пошкоджень і повністю припинила виробіток електроенергії.

Про це передає пресслужба ДТЕК.

«Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання», — йдеться в повідомленні.

В якій саме області стався удар, у ДТЕК не уточнили.

У ДТЕК нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів. Зокрема, під час останньої атаки 12 червня загинув співробітник підприємства — Олександр Косолапов.

Нагадаємо, що вчора, 17 серпня, Росія вдарила по енергооб’єкту в Чернігові, внаслідок чого 10 тисяч абонентів залишилися без світла.

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