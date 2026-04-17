Після російської атаки одна з ТЕЦ зупинилася: велике місто без гарячої води

Атака РФ.

Російська окупаційна армія вночі проти 17 квітня масовано атакувала Чернігівську теплову електроцентраль. ТЕЦ тимчасово призупинила роботу.

Про це повідомили у Чернігівській міській раді.

«Об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування», — йдеться у повідомленні.

За даними мерії, подавання гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено.

Наразі на пошкодженому об’єкті працюють аварійні служби та технічні спеціалісти. Точні терміни відновлення наразі встановлюють, адже масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Зауважимо, що комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради обслуговує основну частину споживачів обласного центру та забезпечує теплом більшість житлових будинків міста, бюджетні організації та інших споживачів.

Атака на Чернігів

Вночі 17 квітня армія РФ атакувала у Чернігові об’єкти критичної інфраструктури міста. Унаслідок влучань на місцях спалахнули пожежію

Пізніше «Чернігівобленерго» повідомило, що під прицілом опинився енергетичний об’єкт. Без світла залишилися тисячі абонентів у Чернігові.