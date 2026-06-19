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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1351
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Росія вдарила по одному з міст України: вбито 8-річну дівчинку

Через ворожу атаку також загорілися будинки. Один з них зруйнований вщент.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Зруйнований будинок у Павлограді через російську атаку 19 червня

Зруйнований будинок у Павлограді через російську атаку 19 червня / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вранці 19 червня атакували Павлоград Дніпропетровської області. Через ворожі удари загинула восьмирічна дівчинка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Через ворожу ранкову атаку на Павлоград загинула дівчинка. Було поранено 49-річну жінку, яку госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок російських ударів загорілися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня загарбники атакували керованою авіабомбою Холодногірський район Харкова, спричинивши пожежу. Станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них — четверо дітей. На місці працюють екстрені служби, масштаби руйнувань уточнюються.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1351
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