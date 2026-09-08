Росія вдарила по одному з найбільших ринків України: що відомо (відео)

Атака РФ. / © Associated Press

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Вночі проти 8 вересня російська армія атакувала передмістя Одеси. За даними місцевих медіа, руйнування фіксують на оптово-роздрібному ринку «Сьомий кілометр».

Що відомо про атаку і наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Протягом ночі в різних районах Одещини кілька разів оголошували повітряну тривогу. Військові попереджали про ракетну загрозу і пуски швидкісних цілей у напрямку Одеси.

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Що відомо про атаку

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Пошкоджено торговельні павільйони.

«В результаті атаки постраждав 58-охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості», — наголосив чиновник.

Дата публікації 09:00, 08.09.26 Кількість переглядів 37 Росія атакувала найбільший ринок України - Сьомий кілометр (відео)

Зауважимо, ринок «Сьомий кілометр» — не лише один з найбільших в Україні, а й у Східній Європі. Він розташований у передмісті Одеси — в Овідіопольському районі Одеської області.

Свою назву ринок отримав через розташування поблизу станції 7-й кілометр Ізмаїльського напрямку, яка нині має назву «Одеса-Західна».

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Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила удар по Україні. Монітори попереджали, що РФ могла запустити кілька хвиль ракет Х-101 з Ту-160. Зранку ПС ЗСУ відзвітували, що вночі росіяни атакували балістикою, зокрема «Оніксами», крилатими ракетами і безпілотниками. Основні напрямки удару — Одещина, Київщина.

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