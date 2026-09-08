ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2359
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по одному з найбільших ринків України: що відомо (відео)

За даними влади, через російську атаку на ринку пошкоджено торговельні павільйони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Вночі проти 8 вересня російська армія атакувала передмістя Одеси. За даними місцевих медіа, руйнування фіксують на оптово-роздрібному ринку «Сьомий кілометр».

Що відомо про атаку і наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Протягом ночі в різних районах Одещини кілька разів оголошували повітряну тривогу. Військові попереджали про ракетну загрозу і пуски швидкісних цілей у напрямку Одеси.

Що відомо про атаку

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Пошкоджено торговельні павільйони.

«В результаті атаки постраждав 58-охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості», — наголосив чиновник.

Зауважимо, ринок «Сьомий кілометр» — не лише один з найбільших в Україні, а й у Східній Європі. Він розташований у передмісті Одеси — в Овідіопольському районі Одеської області.

Свою назву ринок отримав через розташування поблизу станції 7-й кілометр Ізмаїльського напрямку, яка нині має назву «Одеса-Західна».

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила удар по Україні. Монітори попереджали, що РФ могла запустити кілька хвиль ракет Х-101 з Ту-160. Зранку ПС ЗСУ відзвітували, що вночі росіяни атакували балістикою, зокрема «Оніксами», крилатими ракетами і безпілотниками. Основні напрямки удару — Одещина, Київщина.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie