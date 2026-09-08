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Росія вдарила по одному з найбільших ринків України: що відомо (відео)
За даними влади, через російську атаку на ринку пошкоджено торговельні павільйони.
Вночі проти 8 вересня російська армія атакувала передмістя Одеси. За даними місцевих медіа, руйнування фіксують на оптово-роздрібному ринку «Сьомий кілометр».
Що відомо про атаку і наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Протягом ночі в різних районах Одещини кілька разів оголошували повітряну тривогу. Військові попереджали про ракетну загрозу і пуски швидкісних цілей у напрямку Одеси.
Що відомо про атаку
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Пошкоджено торговельні павільйони.
«В результаті атаки постраждав 58-охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості», — наголосив чиновник.
Зауважимо, ринок «Сьомий кілометр» — не лише один з найбільших в Україні, а й у Східній Європі. Він розташований у передмісті Одеси — в Овідіопольському районі Одеської області.
Свою назву ринок отримав через розташування поблизу станції 7-й кілометр Ізмаїльського напрямку, яка нині має назву «Одеса-Західна».
Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила удар по Україні. Монітори попереджали, що РФ могла запустити кілька хвиль ракет Х-101 з Ту-160. Зранку ПС ЗСУ відзвітували, що вночі росіяни атакували балістикою, зокрема «Оніксами», крилатими ракетами і безпілотниками. Основні напрямки удару — Одещина, Київщина.