Росія вдарила по одному з найбільших ринків України - ЗМІ

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У середу, 4 листопада, російські війська атакували БпЛА Одеську область. За даними місцевих медіа, під прицілом опинився ринок «7-й кілометр», що розташований в Одеському районі.

Що відомо про атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зауважимо, в Одеському районі об 11:11 оголосили «жовту» повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про безпілотники, які летіли з акваторії Чорного моря. Зокрема, у напрямку Одеси, Південного, Ізмаїла тощо.

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Що відомо про атаку

За даними місцевих Телеграм-каналів, після влучання там спалахнула пожежа. Інформація про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюється. Деталей від влади нарахі немає.

Дата публікації 11:54, 04.11.26 Кількість переглядів 2 ЗМІ повідомляють про атаку на «7-й кілометр» - перші кадри

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