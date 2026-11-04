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Росія вдарила по одному з найбільших ринків України - ЗМІ
У середу, 4 листопада, російські війська атакували БпЛА Одеську область. За даними місцевих медіа, під прицілом опинився ринок «7-й кілометр», що розташований в Одеському районі.
Що відомо про атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Зауважимо, в Одеському районі об 11:11 оголосили «жовту» повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про безпілотники, які летіли з акваторії Чорного моря. Зокрема, у напрямку Одеси, Південного, Ізмаїла тощо.
Що відомо про атаку
За даними місцевих Телеграм-каналів, після влучання там спалахнула пожежа. Інформація про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюється. Деталей від влади нарахі немає.
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