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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
354
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1 хв

Росія вдарила по одному з найбільших ринків України - ЗМІ

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Росія вдарила по одному з найбільших ринків України - ЗМІ

© Associated Press

У середу, 4 листопада, російські війська атакували БпЛА Одеську область. За даними місцевих медіа, під прицілом опинився ринок «7-й кілометр», що розташований в Одеському районі.

Що відомо про атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, в Одеському районі об 11:11 оголосили «жовту» повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про безпілотники, які летіли з акваторії Чорного моря. Зокрема, у напрямку Одеси, Південного, Ізмаїла тощо.

Що відомо про атаку

За даними місцевих Телеграм-каналів, після влучання там спалахнула пожежа. Інформація про масштаби руйнувань і постраждалих уточнюється. Деталей від влади нарахі немає.

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