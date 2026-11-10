Пожежа у Дніпрі / © Олександр Ганжа

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У Дніпрі внаслідок російського удару по підприємству критичної інфраструктури загинули двоє людей, ще щонайменше четверо дістали поранення. На об’єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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«Двоє людей загинули, щонайменше четверо дістали поранень. Росіяни ударили по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі», — написав він.

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За його словами, після російської атаки на місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, напередодні РФ залишила Дніпро та Кам’янське без світла. Експерт повідомив про руйнування Придніпровської ТЕС.

Армія РФ регулярно атакує енергосистему Дніпра, зокрема Придніпровську ТЕС — один із найбільших об’єктів генерації в регіоні.

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