- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 585
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по Полтаві: рятувальники повідомили про наслідки — фото
Внаслідок атаки РФ виникла пожежа на складі готової продукції одного з полтавських підприємств.
У Полтаві внаслідок чергової російської атаки виникла потужна пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Telegram та оприлюднила фото.
За даними ДСНС, вогонь швидко поширився та охопив значну площу — близько 1500 квадратних метрів приміщення.
На щастя, інформації про жертви чи постраждалих серед цивільного населення не надходило.
Для ліквідації масштабного займання було залучено 63 рятувальники та 15 одиниць спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у Росії прогримів потужний вибух на військовому заводі, що постачає армії РФ порох.