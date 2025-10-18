Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Реклама

У Полтаві внаслідок чергової російської атаки виникла потужна пожежа на складі готової продукції одного з місцевих підприємств.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Telegram та оприлюднила фото.

За даними ДСНС, вогонь швидко поширився та охопив значну площу — близько 1500 квадратних метрів приміщення.

Реклама

На щастя, інформації про жертви чи постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Наслідки ворожого удару по Полтаві / © ДСНС

Для ліквідації масштабного займання було залучено 63 рятувальники та 15 одиниць спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у Росії прогримів потужний вибух на військовому заводі, що постачає армії РФ порох.