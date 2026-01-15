Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одеської області: що відомо про наслідки

Обстріл Одеської області / © Олексій Кулеба

Росія завдала ракетного удару по порту Чорноморська, використавши балістичне озброєння. Під час атаки було пошкоджено цивільне судно.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За інформацією, ворожа балістична ракета влучила у причал Чорноморського порту. В цей момент там перебувало цивільне судно під прапором Мальти, яке готувалося до завантаження і перевезення контейнерів.

Внаслідок вибуху постраждав один із членів екіпажу судна.

«На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога», — зазначив Кулеба.

Обстріл Одеської області / © Олексій Кулеба

Окрім пошкодження самого судна, удар завдав шкоди вантажу та екології. Повідомляється про пошкодження трьох контейнерів. Також внаслідок атаки стався витік олії в акваторію порту.

Для локалізації забруднення та недопущення поширення олії встановлюються спеціальні бонові загородження.

Кулеба наголосив, що дії Росії є черговим актом терору проти міжнародної торгівлі та безпеки судноплавства.

Обстріл Одеської області / © Олексій Кулеба

«Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, окупанти і в ніч проти 13 січня атакували критичну інфраструктуру у Коростенському та Звягельському районах Житомирщини. На місцях влучань спалахнули пожежі, а в Білокоровицькій громаді близько 1800 жителів залишилися без тепла й електрики. Через пошкодження залізничних об’єктів «Укрзалізниця» тимчасово скасувала приміські поїзди.