Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одеської області: що відомо про наслідки
Постраждав іноземний моряк, а екологи борються з наслідками витоку олії.
Росія завдала ракетного удару по порту Чорноморська, використавши балістичне озброєння. Під час атаки було пошкоджено цивільне судно.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
За інформацією, ворожа балістична ракета влучила у причал Чорноморського порту. В цей момент там перебувало цивільне судно під прапором Мальти, яке готувалося до завантаження і перевезення контейнерів.
Внаслідок вибуху постраждав один із членів екіпажу судна.
«На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога», — зазначив Кулеба.
Окрім пошкодження самого судна, удар завдав шкоди вантажу та екології. Повідомляється про пошкодження трьох контейнерів. Також внаслідок атаки стався витік олії в акваторію порту.
Для локалізації забруднення та недопущення поширення олії встановлюються спеціальні бонові загородження.
Кулеба наголосив, що дії Росії є черговим актом терору проти міжнародної торгівлі та безпеки судноплавства.
«Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку», — підкреслив міністр.
Нагадаємо, окупанти і в ніч проти 13 січня атакували критичну інфраструктуру у Коростенському та Звягельському районах Житомирщини. На місцях влучань спалахнули пожежі, а в Білокоровицькій громаді близько 1800 жителів залишилися без тепла й електрики. Через пошкодження залізничних об’єктів «Укрзалізниця» тимчасово скасувала приміські поїзди.