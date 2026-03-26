Росія вдарила по порту на півдні: почався блекаут, інфраструктуру переводять на резерв

Через атаку РФ на Одеську область одна людина постраждала.

Удар по Одещині

Росія вночі 26 березня вдарила по Одещині. Постраждала портова, енергетична та промислова інфраструктура.

Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки РФ по Одещині

За даними влади, є пошкодження на території підприємств, частково ушкоджено обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

«Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням», — додав Кіапер.

Додається, що внаслідок атаки критичну інфраструктуру вимушено переведено на резервне живлення.

Наразі відповідні служби працюють на місцях, тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, ввечері 24 березня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області. Удар припав на житловий сектор. На жаль, загинула людина, ще одна — дістала поранення. Один із безпілотників влучив у приватний будинок, спричинивши масштабну пожежу та руйнування. Пошкоджень зазнали ще щонайменше шість житлових будинків поруч із тим, який був атакований.

