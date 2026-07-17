Росія вдарила по порту: загинули люди — трагічні подробиці

Порт у Миколаєві. / © facebook.com/Лариса Сарган

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Зранку 17 липня армія Росії вдарила безпілотниками по порту в Миколаєві. Двоє українців загинули просто на борту судна.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

За даними слідства, російські військовослужбовці здійснили атаку ударними БпЛА «Shahed-238» по портовій інфраструктурі міста Миколаєва. Внаслідок удару пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами, які були пришвартовані на території портових підприємств міста.

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«Внаслідок одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна», — йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

Зауважимо, від 07:00 до 08:00 у Миколаєві лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА в напрямку обласного центру з півдня.

Нагадаємо, днями РФ здійснила атаку на судно під прапором Того в Одеській області. Удар стався під час розвантаження мінеральних добрив. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Загинуло п’ятеро людей, ще десятеро членів екіпажу дістали поранення.

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