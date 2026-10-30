Росія вдарила по промисловому підприємству на Полтавщині: що відомо про атаку

РФ атакувала Полтавщину / © Getty Images

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У ніч проти 30 жовтня російські окупаційні війська атакували промислове підприємство в Полтавській області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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За його словами, удару завдали по об’єкту, розташованому в Кременчуцькому районі.

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«У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств», — йдеться у повідомленні керівника ОВА.

Наразі інформація щодо наслідків атаки та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у Києві пізно ввечері, 29 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

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