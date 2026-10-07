Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки

Ракета / © ТСН.ua

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Російські війська атакували Дніпро та влучили по промисловому підприємству.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його словами, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

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Повітряна загроза в регіоні триває. Жителів закликають до офіційного відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути

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