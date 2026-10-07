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Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки
У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Дніпрі. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.
Російські війська атакували Дніпро та влучили по промисловому підприємству.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
Повітряна загроза в регіоні триває. Жителів закликають до офіційного відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.
Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути
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