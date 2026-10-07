ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6300
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі: що відомо про наслідки

У ніч проти 7 жовтня російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Дніпрі. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Російські війська атакували Дніпро та влучили по промисловому підприємству.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

Повітряна загроза в регіоні триває. Жителів закликають до офіційного відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову терміново звернувся до українців через загрозу масованої атаки — коли вона може бути

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie