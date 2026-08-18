Росія вдарила по приватному сектору Запоріжжя: спалахнула пожежа, пошкоджені будинки

Пожежа / © pixabay.com

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У ніч проти 18 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під ворожою атакою опинився приватний сектор міста.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, внаслідок удару сталася пожежа та пошкоджено приватні будинки.

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Інформація про можливих загиблих або постраждалих наразі уточнюється.

На місці атаки працюють відповідні служби. Інші наслідки російського удару встановлюють.

Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю

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