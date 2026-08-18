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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24
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1 хв

Росія вдарила по приватному сектору Запоріжжя: спалахнула пожежа, пошкоджені будинки

У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. На місці удару виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа

Пожежа / © pixabay.com

У ніч проти 18 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під ворожою атакою опинився приватний сектор міста.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок удару сталася пожежа та пошкоджено приватні будинки.

Інформація про можливих загиблих або постраждалих наразі уточнюється.

На місці атаки працюють відповідні служби. Інші наслідки російського удару встановлюють.

Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю

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