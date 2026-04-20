ТСН у соціальних мережах

Росія вдарила посеред дня по великому місту — є постраждалі, руйнування

У Харкові через удар БпЛА пошкоджено багатоповерхівку. Відомо про трьох поранених.

Руслана Сивак
Атака РФ

Атака РФ / © tsn.ua

У Харкові внаслідок удару російським безпілотником по Основ’янському району дістали поранення троє цивільних осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо, постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу», — зазначив Синєгубов.

За попередніми даними очільника ОВА, ворожий дрон ввечері 20 квітня поцілив у житлову забудову. У результаті вибуху зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку.

Атака РФ по Харкову — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня російська армія випустила по Україні 142 безпілотники різних типів, спричинивши пожежі та руйнування у житлових секторах кількох областей.

Цієї ночі також російські окупаційні війська вкотре атакували Харків бойовим безпілотником. Під ударом опинився Основ’янський район міста.

305
