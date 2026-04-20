Росія вдарила посеред дня по великому місту — є постраждалі, руйнування
У Харкові через удар БпЛА пошкоджено багатоповерхівку. Відомо про трьох поранених.
У Харкові внаслідок удару російським безпілотником по Основ’янському району дістали поранення троє цивільних осіб.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Попередньо, постраждали троє людей. Медики надають усю необхідну допомогу», — зазначив Синєгубов.
За попередніми даними очільника ОВА, ворожий дрон ввечері 20 квітня поцілив у житлову забудову. У результаті вибуху зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку.
Атака РФ по Харкову — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня російська армія випустила по Україні 142 безпілотники різних типів, спричинивши пожежі та руйнування у житлових секторах кількох областей.
Цієї ночі також російські окупаційні війська вкотре атакували Харків бойовим безпілотником. Під ударом опинився Основ’янський район міста.