Росія вдарила по складах під Києвом: на місці пожежі знайшли тіло жінки (оновлено)

Росія вдарила по складських приміщеннях на Київщині. / © ДСНС

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Армія Росії атакувала складські приміщення у Бучанському районі Київської області. Є потерпілі. Загинула одна жінка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Пожежу, що спалахнула внаслідок російського удару, вже локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків удару.

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Внаслідок удару постраждали троє людей: одного травмованого шпиталізували, ще двом медики надали допомогу на місці. Рятувальники повідомляли, що немає зв’язку з однією жінкою. Вона могла перебувати під завалами.

Згодом керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що жінка загинула. Під завалами знайшли тіло.

«Під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок вчорашньої атаки ворожих БпЛА, рятувальники виявили тіло жінки», — наголосив він.

Атака на склади — фото

Росія вдарила по складських приміщеннях на Київщині. / © ДСНС

Росія вдарила по складських приміщеннях на Київщині. / © ДСНС

Росія вдарила по складських приміщеннях на Київщині. / © ДСНС

Росія вдарила по складських приміщеннях на Київщині. / © ДСНС

Атака на Київщину — останні новини

Напередодні вдень в Київській ОВА повідомили про атаку на область. Зокрема, в Бучанському районі спалахнула складська будівля. За даними Телеграм-каналів, на Житомирській трасі був «приліт» по логістичному центру АТБ.

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Окрім того, РФ атакувала школу-садочок у Святопетрівському. Зайнялася альтанка на території. За даними ОВА, на момент атаки всі перебували в укритті, тому постраждалих безпосередньо на території закладу немає.

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