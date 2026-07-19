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Росія вдарила по судну з зерном біля Одеси: загинули шестеро моряків, ще четверо зникли (фото)
Російські війська атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси. Загинули шестеро моряків, ще четверо членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.
Біля Одеси РФ атакувала торговельне судно, яке перевозило кукурудзу. На борту перебували 18 людей. Шестеро моряків загинули, ще четверо зникли безвісти.
Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив про це 19 липня.
За словами міністра, пошуково-рятувальна операція триває.
За наявною інформацією, під удар потрапило судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з одного з українських портів.
На борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.
Рятувальникам вдалося евакуювати вісьмох членів екіпажу. Двоє з них дістали поранення та отримують необхідну допомогу.
Калашник наголосив, що атака стала черговим ударом по цивільному судноплавству.
«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне судноплавство. Це черговий воєнний злочин та удар по безпеці міжнародного судноплавства і глобальній продовольчій безпеці», — зазначили у відомстві.
У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих моряків і побажали якнайшвидшого одужання пораненим.
Пошуково-рятувальна операція в районі атаки триває. Остаточні дані щодо кількості жертв і зниклих безвісти можуть бути уточнені.
Нагадаємо, раніше після комбінованої атаки РФ на Одеську область місцеві ЗМІ повідомили про пожежу на цивільному торговельному судні.
Йдеться про суховантаж GOLDEN LEO. За оприлюдненою раніше інформацією, вогонь охопив середню частину корпусу судна. Суховантаж мав вирушити в напрямку Босфору.