Росія вдарила по судну з зерном біля Одеси: загинули шестеро моряків, ще четверо зникли (фото)

Атака на судно / © Facebook/ВМС ЗС України

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Біля Одеси РФ атакувала торговельне судно, яке перевозило кукурудзу. На борту перебували 18 людей. Шестеро моряків загинули, ще четверо зникли безвісти.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив про це 19 липня.

За словами міністра, пошуково-рятувальна операція триває.

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Атака на судно / © Facebook/ВМС ЗС України

За наявною інформацією, під удар потрапило судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з одного з українських портів.

На борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.

Рятувальникам вдалося евакуювати вісьмох членів екіпажу. Двоє з них дістали поранення та отримують необхідну допомогу.

Калашник наголосив, що атака стала черговим ударом по цивільному судноплавству.

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«Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне судноплавство. Це черговий воєнний злочин та удар по безпеці міжнародного судноплавства і глобальній продовольчій безпеці», — зазначили у відомстві.

У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих моряків і побажали якнайшвидшого одужання пораненим.

Пошуково-рятувальна операція в районі атаки триває. Остаточні дані щодо кількості жертв і зниклих безвісти можуть бути уточнені.

Нагадаємо, раніше після комбінованої атаки РФ на Одеську область місцеві ЗМІ повідомили про пожежу на цивільному торговельному судні.

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Йдеться про суховантаж GOLDEN LEO. За оприлюдненою раніше інформацією, вогонь охопив середню частину корпусу судна. Суховантаж мав вирушити в напрямку Босфору.

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