Росія вдарила по супермаркету в Запоріжжі: щонайменше п’ятеро людей постраждали (фото, відео)

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська вкотре здійснили обстріл Запоріжжя, внаслідок чого було пошкоджено великий магазин і прилеглі житлові будинки. За попередніми даними, внаслідок удару постраждали щонайменше 5 мирних мешканців, яким наразі надається необхідна медична допомога.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок ворожої атаки Запоріжжя в черговий раз зазнало удару по цивільній інфраструктурі. Відомо, що під ворожим вогнем опинився один із супермаркетів обласного центру, а також прилеглі до нього приватні та багатоквартирні будинки.

© Запорізька ОВА

За оперативними даними від влади, внаслідок обстрілу постраждали щонайменше п’ять мирних жителів. Подробиці про їхній стан наразі невідомі.

Іван Федоров запевнив, що всім постраждалим громадянам вже надають медичну допомогу.

© Запорізька ОВА

Обстріл призвів до значних руйнувань: пошкоджені конструкції магазину, вибиті вікна та понівечені фасади навколишніх будинків. Рятувальні служби працюють на місці події, фіксують наслідки чергового терористичного акту Росії.

Наразі немає інформації про те, якою зброєю окуанти поцілили по Запоріжжю.

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні об’єкти.

Нагадаємо, два дні тому ворог скинув авіабомбу ФАБ-500 по спальному району Запооріжжя. Внаслідок цього моторошного теракту п’ятеро людей загинуло, ще десять зазнали поранень.