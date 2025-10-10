- Дата публікації
Росія вдарила по теплоелектростанції: ДТЕК заявляє про серйозні пошкодження
Вночі проти 10 жовтня агресорка Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
“Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС”, - йдеться у повідомленні компанії.
Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Новина доповнюється