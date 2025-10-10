ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
296
1 хв

Росія вдарила по теплоелектростанції: ДТЕК заявляє про серйозні пошкодження

Олена Капнік
Росія вдарила по теплоелектростанції: ДТЕК заявляє про серйозні пошкодження

© Associated Press

Вночі проти 10 жовтня агресорка Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС”, - йдеться у повідомленні компанії.

Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Новина доповнюється
296
