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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Тернопільщині: постраждали люди – що відомо про "приліт" (фото)

Після атаки до лікувальних закладів звернулись п’ятеро осіб.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальники

Рятувальники / © ДСНС

Росіяни атакували Тернопільщину ударними безпілотниками. Під удар потрапило одне із підприємств на Чортківщині.

Про це повідомили у ДСНС.

На місці події працювали рятувальники ДСНС, піротехніки, представники Національної поліції та інших служб.

За попередньою інформацією до лікувальних закладів звернулись п’ятеро осіб.

На місці атаки / © ДСНС

На місці атаки / © ДСНС

В ОВА зазначають, що останнім часом ворог активізував атаки реактивними дронами саме на західні регіони країни, зокрема напередодні під ударом опинилася інфраструктура в самому Тернополі.

Атака по Україні — останні новини

Війська Росії вночі у четвер, 15 жовтня (від 18:00 14 жовтня), завдали удару по Україні двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА Shahed, «Гербера» та імітаторами «Пародія», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Уранці, 15 жовтня, російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей.

У Кропивницькому внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників загинули троє людей.

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