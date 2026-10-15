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Росія вдарила по Тернопільщині: постраждали люди – що відомо про "приліт" (фото)
Після атаки до лікувальних закладів звернулись п’ятеро осіб.
Росіяни атакували Тернопільщину ударними безпілотниками. Під удар потрапило одне із підприємств на Чортківщині.
Про це повідомили у ДСНС.
На місці події працювали рятувальники ДСНС, піротехніки, представники Національної поліції та інших служб.
За попередньою інформацією до лікувальних закладів звернулись п’ятеро осіб.
В ОВА зазначають, що останнім часом ворог активізував атаки реактивними дронами саме на західні регіони країни, зокрема напередодні під ударом опинилася інфраструктура в самому Тернополі.
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