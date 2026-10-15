Росія вдарила по Тернопільщині: постраждали люди – що відомо про "приліт" (фото)

Рятувальники / © ДСНС

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Росіяни атакували Тернопільщину ударними безпілотниками. Під удар потрапило одне із підприємств на Чортківщині.

Про це повідомили у ДСНС.

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На місці події працювали рятувальники ДСНС, піротехніки, представники Національної поліції та інших служб.

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За попередньою інформацією до лікувальних закладів звернулись п’ятеро осіб.

На місці атаки / © ДСНС

В ОВА зазначають, що останнім часом ворог активізував атаки реактивними дронами саме на західні регіони країни, зокрема напередодні під ударом опинилася інфраструктура в самому Тернополі.

Атака по Україні — останні новини

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