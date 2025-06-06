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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Тернополю: у місті проблеми з електро та водопостачанням

Російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю, у місті зафіксовано влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Масований обстріл

Масований обстріл / © ТСН.ua

У ніч на 6 червня російські війська атакували Тернопіль ударними дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в промислові та інфраструктурні обʼєкти.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Унаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби», — заявив мер.

Він також закликав жителів міста щільно зачинити вікна.

За словами Сергія Надала, частина Тернополя залишилася без електропостачання.

«Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом», — додав він.

Раніше повідомлялося, що під час масованої повітряної атаки РФ у ніч на 6 червня у Луцькій громаді декілька разів було чутно звуки вибухів.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 6 червня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.

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