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Росія вдарила по Тернополю: у місті проблеми з електро та водопостачанням
Російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю, у місті зафіксовано влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти.
У ніч на 6 червня російські війська атакували Тернопіль ударними дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в промислові та інфраструктурні обʼєкти.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
«Унаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби», — заявив мер.
Він також закликав жителів міста щільно зачинити вікна.
За словами Сергія Надала, частина Тернополя залишилася без електропостачання.
«Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом», — додав він.
Раніше повідомлялося, що під час масованої повітряної атаки РФ у ніч на 6 червня у Луцькій громаді декілька разів було чутно звуки вибухів.
Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 6 червня здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.