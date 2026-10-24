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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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938
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Росія вдарила по торговому центру у великому місті – перші деталі від влади

На місці ворожого удару у Харкові спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака російських дронів

Атака російських дронів / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російський безпілотник атакував великий торговельний центр в Основ’янському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо», — написав він.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив удар російського безпілотника по Основ’янському району міста.

«Черговий ворожий „прильот“ по Основʼянському району. Зʼясовуємо наслідки обстрілу», — зазначив очільник ОВА.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Місцеві Telegram-канали публікують відео пожежі, що виникла на місці влучання.

Інформація про кількість постраждалих, характер пошкоджень торговельного центру та наслідки атаки наразі уточнюється.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив виникнення пожежі, додавши, що в торговельному центрі було два влучання. На щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

«Наразі — без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно», — повідомив міський голова.

Нагадаємо, напередодні, 23 жовтня, росіяни атакували Полтавщину та Харків. Минулося, за попередніми даними, без жертв та постраждалих.

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