Росія вдарила по торговому центру у великому місті – перші деталі від влади

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Російський безпілотник атакував великий торговельний центр в Основ’янському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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«Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо», — написав він.

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Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив удар російського безпілотника по Основ’янському району міста.

«Черговий ворожий „прильот“ по Основʼянському району. Зʼясовуємо наслідки обстрілу», — зазначив очільник ОВА.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Місцеві Telegram-канали публікують відео пожежі, що виникла на місці влучання.

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Інформація про кількість постраждалих, характер пошкоджень торговельного центру та наслідки атаки наразі уточнюється.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив виникнення пожежі, додавши, що в торговельному центрі було два влучання. На щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

«Наразі — без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно», — повідомив міський голова.

Нагадаємо, напередодні, 23 жовтня, росіяни атакували Полтавщину та Харків. Минулося, за попередніми даними, без жертв та постраждалих.

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