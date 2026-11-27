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Росія вдарила по центру Кременчука: серед поранених троє дітей
Російський безпілотник атакував центр Кременчука, пошкодивши два заклади освіти.
Увечері 27 листопада російський безпілотник атакував центр Кременчука на Полтавщині. Через удар пошкоджені два заклади освіти, а четверо людей травмувалися.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Атака РФ на Кременчук — що відомо
За його даними, на місці влучання працюють екстрені служби, а інформація щодо інших наслідків атаки ще уточнюється.
Спершу стало відомо, що поранення отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Згодом кількість травмованих зросла до чотирьох осіб, троє з яких — діти.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни 27 листопада атакували підприємство у Ніжині Чернігівської області. Є загиблі та поранені. Люди ще можуть бути під завалами.
Також у ніч проти 27 листопада російські війська атакували інфраструктуру та житлові будинки в дев’яти областях України.
Окрім цього, 27 листопада Росія атакувала Харківщину. Внаслідок ворожого обстрілу у Пісочині постраждали восьмеро людей.