Вибух / © Associated Press

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Увечері 27 листопада російський безпілотник атакував центр Кременчука на Полтавщині. Через удар пошкоджені два заклади освіти, а четверо людей травмувалися.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Атака РФ на Кременчук — що відомо

За його даними, на місці влучання працюють екстрені служби, а інформація щодо інших наслідків атаки ще уточнюється.

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Спершу стало відомо, що поранення отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Згодом кількість травмованих зросла до чотирьох осіб, троє з яких — діти.

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Нагадаємо, росіяни 27 листопада атакували підприємство у Ніжині Чернігівської області. Є загиблі та поранені. Люди ще можуть бути під завалами.

Також у ніч проти 27 листопада російські війська атакували інфраструктуру та житлові будинки в дев’яти областях України.

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Окрім цього, 27 листопада Росія атакувала Харківщину. Внаслідок ворожого обстрілу у Пісочині постраждали восьмеро людей.

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