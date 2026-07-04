Росія вдарила по центру Сум: Зеленський повідомив про загиблих, десятки поранених і людей під завалами (фото)

Удар РФ по Україні / © Володимир Зеленський

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У Сумах триває ліквідація наслідків російського авіаудару, під час якого російські війська застосували керовані авіабомби по центральній частині міста.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія вдарила по центру Сум: Зеленський повідомив про загиблих, десятки поранених і людей під завалами (7 фото) © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський

За його словами, в епіцентрі удару опинилася житлова багатоповерхівка, під завалами якої ще можуть перебувати люди.

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«Росіяни застосували керовані авіабомби просто проти звичайних людей у центрі міста. Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди», — зазначив глава держави.

Станом на момент заяви президента відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина. Ще 27 людей зазнали поранень, з них шестеро — діти. За словами Зеленського, багато постраждалих перебувають у важкому стані.

Президент також повідомив, що протягом дня російські війська атакували й інші українські регіони. У Запоріжжі внаслідок удару безпілотника загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — дитина. У Харкові місто атакував російський FPV-дрон, є постраждалі. Крім того, під обстрілами перебували громади Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.

така на Київ — нова тактика РФ

Аналітики Defense Express після атаки на Київ 2 липня зауважили, що РФ діє за певним двотижневим циклом, використовуючи цей час для підготовки нових обстрілів. Більшість балістичних і гіперзвукових ракет під час цього обстрілу було спрямовано саме на столицю. Водночас статистика відбиття свідчить про низький рівень перехоплення балістики, адже із 24 цілей сили ППО знищили лише чотири, тобто близько 16,7%.

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Водночас авіаексперт Валерій Романенко наголосив, що російські війська змінили тактику — дедалі частіше спрямовуючи ракети та безпілотники по житлових кварталах. На його думку, це може свідчити про поступове зниження ударних можливостей РФ — щоб компенсувати це, вони змінюють пріоритети й намагаються завдати якомога більше втрат серед цивільного населення.

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