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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на Сумщині: є загибла

Ще одна жінка отримала важкі поранення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Сумщину

Ворог атакував Сумщину / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 12 червня атакували безпілотниками обʼєкт цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді Сумської області внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Він заявив, що внаслідок атаки загинула 44-річна жінка.

«Ще одна жінка, 33 років, отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що в результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Чугуєву Харківської області троє осіб загинуло, серед яких вагітна 22-річна жінка.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вночі атакували балістичними ракетами Україну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4
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