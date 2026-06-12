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Росія вдарила по цивільній інфраструктурі на Сумщині: є загибла
Ще одна жінка отримала важкі поранення.
Російські загарбники в ніч проти 12 червня атакували безпілотниками обʼєкт цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді Сумської області внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Він заявив, що внаслідок атаки загинула 44-річна жінка.
«Ще одна жінка, 33 років, отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Григоров додав, що в результаті атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Чугуєву Харківської області троє осіб загинуло, серед яких вагітна 22-річна жінка.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вночі атакували балістичними ракетами Україну.