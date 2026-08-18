Росія вдарила по цивільних під Броварами: є «прильоти», на Київ досі летять реактивні цілі

Атака по Україні / © tsn.ua

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Під ранок вівторка, 18 серпня, Росія завдала удару по Броварах на Київщині. Під ударом дронів — цивільна інфраструктура області. Є «прильоти».

Про це повідомила Київська ОВА.

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За даними влади, станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Однак інформації щодо постраждалих поки не надходило.

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В ОДА наголосили, що російська атака триває.

«Просимо жителів області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.

За неофіційною інформацією, після прильотів на місці атаки дронів у місті спалахнула потужна пожежа. Відповідні кадри поширюють у телеграм-каналах.

Російські дрони кружляють над Києвом та областю

За даними моніторингових каналів, п’ять реактивних дронів летіли повз Славутич на Київ/область.

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У Повітряних силах повідомили, що станом на ранок група реактивних БпЛА на Київщині рухалася:

в районі Київського водосховища, курс південний.

група БпЛА на Велику Димерку, Бровари з півночі.

БпЛА курсом на Обухів, Яготин.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі 18 серпня Росія атакувала Київ та область. Лунали вибухи. Росіяни завдали удару дронами. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Також під атакою окупаційної армії був Ізюм на Харківщині. Росія вгатила просто по житлових будинках. Внаслідок атаки багато жертв, серед них — 9-річна дитина.

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