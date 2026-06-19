Росія вдарила по цивільних суднах у Чорному морі: є загиблий та поранені

Російський дрон.

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Російські БпЛА атакували цивільні іноземні судна в акваторії Чорного моря. Серед членів екіпажів є жертви.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

З його слів, було атаковане судно під прапором Панами. Загинув один член екіпажу. Крім того, двоє моряків отримали поранення, один із них — важкі.

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Під час удару по судні, яке йшло під прапором Сент-Кітс і Невіс, було поранено троє членів екіпажу.

«Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом — цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів. Світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї», — наголосив урядовець.

Атаку підтвердив і голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. З його слів, наразі судна відновили рух. Портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації, додав чиновник.

«Ці атаки — чергове свідчення терористичної суті ворога, який цілеспрямовано вбиває цивільних та ставить під загрозу продовольчу безпеку світ», — заявив Кіпер.

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Нагадаємо, на початку червня РФ розстріляла рятувальні судна в морському коридорі у Чорному морі. Росіяни вдарили двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Водночас Reuters пише про те, що російські удари по портах можуть обвалити український експорт. Зауважимо, що зокрема через порти Одеського хабу проходить увесь експорт залізної руди та понад 90% аграрної продукції. Надходження від продажу сільгосптоварів формують основну частину валютної виручки країни в умовах війни.

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