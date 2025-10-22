ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
119
1 хв

Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 22 жовтня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:

  • Гончарівське (Чернігівщина)

  • Сміла (Черкащина)

  • Околиці Дніпра

  • Ізмаїл/р-н (Одещина)

  • Полтавщина

  • Камʼянське (Дніпропетровщина)

  • Карлівка (Полтавщина)

  • Київ

  • Запоріжжя/р-н

  • Павлоград

  • Дніпропетровщина

  • Світловодськ

  • Бориспіль (Київщина)

  • Кременчук (Полтавщина)

