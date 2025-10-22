- Дата публікації
- 119
- 1 хв
Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 22 жовтня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:
Гончарівське (Чернігівщина)
Сміла (Черкащина)
Околиці Дніпра
Ізмаїл/р-н (Одещина)
Полтавщина
Камʼянське (Дніпропетровщина)
Карлівка (Полтавщина)
Київ
Запоріжжя/р-н
Павлоград
Дніпропетровщина
Світловодськ
Бориспіль (Київщина)
Кременчук (Полтавщина)