Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 23 жовтня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:
Павлоград
Полтавщина
Камʼянське (Дніпропетровщина)
Краматорськ (Донеччина
Харківщина
Кролевець (Сумщина)