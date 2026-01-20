- Дата публікації
Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 20 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:
Кривий Ріг
Запоріжжя
Богодухів (Харківщина)
Дніпро
Бахмач (Чернігівщина)
Київ
Бровари (Київщина)
Мерефа (Харківщина)
Кременчук (Полтавщина).
Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий.