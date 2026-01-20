ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
12k
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 20 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:

  • Кривий Ріг

  • Запоріжжя

  • Богодухів (Харківщина)

  • Дніпро

  • Бахмач (Чернігівщина)

  • Київ

  • Бровари (Київщина)

  • Мерефа (Харківщина)

  • Кременчук (Полтавщина).

Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки: є постраждалий.

Дата публікації
Кількість переглядів
12k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie