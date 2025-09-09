Росія вдарила по Україні дронами: скільки цілей збила ППО

ППО / © tsn.ua

У ніч на 9 вересня противник атакував 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Знищено 60 цілей.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗС України.

Російські дрони атакували з напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ Уточнюється, що понад 50 із них — «Шахеди».

До відбиття нападу РФ залучалися: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у звіті Повітряних сил.

Влучання 23 ударних БпЛА зафіксовано на 10 локаціях.

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня Україну атакували російські БпЛА. Ворожі безпілотники рухалися зі сходу та півночі.

За повідомленнями ПСУ:

БпЛА на заході Донеччини, курс — східний/західний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс — північно-західний.

Нові групи БпЛА на північному сході Харківщини, курс — південний.

Також повідомлялося про безпілотники на Сумщині. Вони прямували на південь.