ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по Україні дронами: скільки цілей збила ППО

Попри збиття більшості дронів, є влучання на 10 локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ППО

ППО / © tsn.ua

У ніч на 9 вересня противник атакував 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Знищено 60 цілей.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗС України.

Російські дрони атакували з напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ Уточнюється, що понад 50 із них — «Шахеди».

До відбиття нападу РФ залучалися: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у звіті Повітряних сил.

Влучання 23 ударних БпЛА зафіксовано на 10 локаціях.

Нагадаємо, в ніч проти 9 вересня Україну атакували російські БпЛА. Ворожі безпілотники рухалися зі сходу та півночі.

За повідомленнями ПСУ:

  • БпЛА на заході Донеччини, курс — східний/західний;

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс — північно-західний.

  • Нові групи БпЛА на північному сході Харківщини, курс — південний.

Також повідомлялося про безпілотники на Сумщині. Вони прямували на південь.

Дата публікації
Кількість переглядів
535
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie