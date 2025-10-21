Росія вдарила по Україні КАБами, дронами та балістикою: де пролунали вибухи

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 21 жовтня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:

Харків;

Павлоградський р-н;

Криворізький р-н;

Сумщина;

Дружківка (Донеччина);

Чернігів/околиці;

Херсон;

Сміла (Черкащина);

Чернігівщина;

Гончарівське (Чернігівщина).

Нагадаємо, що раніше Харків знову опинився під ударом: пролунали щонайменше чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі.