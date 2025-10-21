- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 785
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по Україні КАБами, дронами та балістикою: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 21 жовтня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:
Харків;
Павлоградський р-н;
Криворізький р-н;
Сумщина;
Дружківка (Донеччина);
Чернігів/околиці;
Херсон;
Сміла (Черкащина);
Чернігівщина;
Гончарівське (Чернігівщина).
Нагадаємо, що раніше Харків знову опинився під ударом: пролунали щонайменше чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі.