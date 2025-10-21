ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
785
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по Україні КАБами, дронами та балістикою: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 21 жовтня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками, балістикою та КАБами

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах. Вибухи пролунали у кількох українських містах:

  • Харків;

  • Павлоградський р-н;

  • Криворізький р-н;

  • Сумщина;

  • Дружківка (Донеччина);

  • Чернігів/околиці;

  • Херсон;

  • Сміла (Черкащина);

  • Чернігівщина;

  • Гончарівське (Чернігівщина).

Нагадаємо, що раніше Харків знову опинився під ударом: пролунали щонайменше чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі.

Дата публікації
Кількість переглядів
785
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie