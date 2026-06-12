Росія вдарила по Україні з п’яти напрямків, атака досі триває: де і що летить зараз

ППО / © tsn.ua

Реклама

У ніч проти 12 червня (від 18:00 11 червня) противник атакував Україну 117 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Про це повідомляюють Повітряні сили у Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Зараз ворожий безпілотник зафіксований на на Сумщині, курс південно-західний (повз н.п. Дубов’язівка).

Раніше безпілотники спостерігалися на межі Харківщини та Сумщини, курс південно-західний. Також БпЛА курсом на Кривий Ріг з південного напрямку.

Реклама

Нагадаємо, на Київщині гасили гігантську пожежу, що виникла внаслідок влучання російського дрона у Бориспільському районі.

Новини партнерів