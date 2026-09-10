Росія вдарила по українському місту: горять магазини й авто, є загиблі та поранені (оновлено)

Росія атакувала Павлоград / © Олександр Ганжа

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Росія вдарила по Павлограду, що на Дніпропетровщині, вдень 10 вересня. Внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Атака РФ на Павлоград — що відомо

За його словами, через атаку РФ загинуло 4 людей, а щонайменше 60 дістали поранення.

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«Внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин», — зазначив Ганжа.

Наразі рятувальники та екстрені служби працюють на місці події, наслідки ворожої атаки уточнюються.

«Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Такі трагічні наслідки атаки росіян на Павлоград», — зауважив очільник ОВА.

За інформацією ДСНС Україїни, під час ліквідації наслідків російського удару поранення дістали двоє бійців ДСНС. Їх госпіталізували до медичного закладу.

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Росія атакувала Павлоград — фото, відео

Російські війська вдень 10 вересня завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині, / © Олександр Ганжа

Росія атакувала Павлоград 10 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Луцьку вдень 10 вересня. У місті чули потужний вибух.

Раніше ми писали, російська армія не припиняє атакувати дронами Київську область. Протягом доби травми отримали троє місцевих мешканців. На жаль, одна людина загинула.

Також у ніч проти 10 вересня росіяни здійснили атаку на Україну 149 ударними безпілотниками, включно з реактивними. Є влучання та руйнування в областях.

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