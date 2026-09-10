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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1379
Час на прочитання
2 хв

Росія вдарила по українському місту: горять магазини й авто, є загиблі та поранені (оновлено)

Російські війська вдень 10 вересня завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Росія атакувала Павлоград

Росія атакувала Павлоград / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Росія вдарила по Павлограду, що на Дніпропетровщині, вдень 10 вересня. Внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака РФ на Павлоград — що відомо

За його словами, через атаку РФ загинуло 4 людей, а щонайменше 60 дістали поранення.

«Внаслідок удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин», — зазначив Ганжа.

Наразі рятувальники та екстрені служби працюють на місці події, наслідки ворожої атаки уточнюються.

«Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Такі трагічні наслідки атаки росіян на Павлоград», — зауважив очільник ОВА.

За інформацією ДСНС Україїни, під час ліквідації наслідків російського удару поранення дістали двоє бійців ДСНС. Їх госпіталізували до медичного закладу.

Росія атакувала Павлоград — фото, відео

Російські війська вдень 10 вересня завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині, / © Олександр Ганжа

Росія атакувала Павлоград 10 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград / © ДСНС України

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Атака РФ на Павлоград 10 вересня / © Офіс Генерального прокурора

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Луцьку вдень 10 вересня. У місті чули потужний вибух.

Раніше ми писали, російська армія не припиняє атакувати дронами Київську область. Протягом доби травми отримали троє місцевих мешканців. На жаль, одна людина загинула.

Також у ніч проти 10 вересня росіяни здійснили атаку на Україну 149 ударними безпілотниками, включно з реактивними. Є влучання та руйнування в областях.

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