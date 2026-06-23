ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
831
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по узбережжю Одеси: просто на пляжі загинула жінка (відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Росія вдарила по узбережжю Одеси: просто на пляжі загинула жінка (відео)

© Associated Press

Посеред дня 23 червня російські безпілотники вдарили по Одесі. Під прицілом опинилося морське узбережжя. Загинула жінка, поранено чоловіка.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і соцмережі.

«Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка», — наголосив чиновник.

Окрім того, 39-річний чоловік отримав поранення. За даними чиновника, наразі інформація щодо кількості постраждалих уточняється.

Новина доповнюється
Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
831
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie