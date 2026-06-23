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Росія вдарила по узбережжю Одеси: просто на пляжі загинула жінка (відео)
Посеред дня 23 червня російські безпілотники вдарили по Одесі. Під прицілом опинилося морське узбережжя. Загинула жінка, поранено чоловіка.
Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і соцмережі.
«Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка», — наголосив чиновник.
Окрім того, 39-річний чоловік отримав поранення. За даними чиновника, наразі інформація щодо кількості постраждалих уточняється.
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