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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1117
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Росія вдарила по великому місту України: вбито людину, є поранені

Ударами КАБів по обласному центру України ворог завдав руйнувань.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дим у небі

Дим у небі / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 20 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула людина, є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські КАБи вранці вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено житлові й нежитлові будівлі.

На жаль, загинула людина. Ще п’ять осіб дістали поранення — усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, внаслідок вечірнього удару російських КАБів по Запоріжжю 19 липня з-під завалів будинку дістали тіло 11-річної дівчинки. Кількість загиблих зросла до трьох — жертвами ворога стали дитина, а також жінки віком 71 та 72 років. Поранення дістала 41 людина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1117
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