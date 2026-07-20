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Росія вдарила по великому місту України: вбито людину, є поранені
Ударами КАБів по обласному центру України ворог завдав руйнувань.
Російські війська 20 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинула людина, є поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російські КАБи вранці вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено житлові й нежитлові будівлі.
На жаль, загинула людина. Ще п’ять осіб дістали поранення — усім надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, внаслідок вечірнього удару російських КАБів по Запоріжжю 19 липня з-під завалів будинку дістали тіло 11-річної дівчинки. Кількість загиблих зросла до трьох — жертвами ворога стали дитина, а також жінки віком 71 та 72 років. Поранення дістала 41 людина.