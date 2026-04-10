Росія вдарила по українському місту: є влучання в багатоповерхівку та постраждалі

У Сумах зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок. Наразі відомо, що серед постраждалих є діти.

Атака РФ на Суми 10 квітня 2026 року

Доповнено додатковими матеріалами

Росія завдала удару по Сумах під час повітряної тривоги. Ввечері 10 квітня ворожий безпілотник поцілив у житлову багатоповерхівку. Є постраждалі, серед них діти.

Про це повідомляють місцеві пабліки та голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його інформацією, відомо про постраждалих. Наразі їхня кількість уточнюється.

Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, серед постраждалих є діти. Російські військові влучили в центральну частину міста, в нижній поверх багатоповерхівки.

Атака РФ на Суми 10 квітня 2026 року / © Сумська ОДА

«Кількість поранених уточнюється. Триває евакуація мешканців», — повідомив Кривошеєнко.

Також повідомляється, що на місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Інформація про постраждалих і руйнування наразі уточнюється.

Атака РФ на Суми 10 квітня 2026 року / © соцмережі

Атака РФ на Суми 10 квітня 2026 року

Атака РФ на Суми 10 квітня 2026 року. / © Сумська ОДА

Атака РФ по Сумщині — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, російські безпілотники вже атакували місто Суми. Один безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі міста. Виникла пожежа.

А зранку 10 квітня російські військові вдарили по п’ятиповерхівці в центрі Конотопа на Сумщині.

