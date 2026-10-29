Росія вдарила по великому місту: виникли перебої зі світлом і водою

Росія вдарила по великому місту

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Унаслідок російської атаки ввечері 29 жовтня на критичну інфраструктуру, частина Дніпра залишилася без електропостачання. Також у деяких районах міста виникли перебої з водою.

Про це повідомили у місцевих пабліках, а також в компанії ДТЕК.

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Дніпро залишилося без світла — яка причина

«Дніпро: ворог знову атакує енергетику. Пошкоджене обладнання магістральних мереж», — заявили представники відомства.

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За даними енергетиків, через ворожий удар без світла залишилася частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих районів. Окрім цього, подекуди у місті фіксують перебої з водопостачанням.

«Енергетики вже працюють, щоб повернути світло якомога швидше», — підкреслили у ДТЕК.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, 29 жовтня Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці в Ізюмі на Харківщині. Будинок частково зруйновано.

Раніше ми писали, що росіяни завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу у Дніпрі, внаслідок чого загинуло 14 людей і 13 дістали поранення.

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Також вдень 29 жовтня російська армія вдарила по Чернігову. «Приліт» стався по центральній частині міста. Загинули дві 15-річні дівчинки.

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