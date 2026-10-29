- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 440
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по великому місту: виникли перебої зі світлом і водою
У Дніпрі після атаки РФ зникло світло та почалися перебої з водою.
Унаслідок російської атаки ввечері 29 жовтня на критичну інфраструктуру, частина Дніпра залишилася без електропостачання. Також у деяких районах міста виникли перебої з водою.
Про це повідомили у місцевих пабліках, а також в компанії ДТЕК.
Дніпро залишилося без світла — яка причина
«Дніпро: ворог знову атакує енергетику. Пошкоджене обладнання магістральних мереж», — заявили представники відомства.
За даними енергетиків, через ворожий удар без світла залишилася частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих районів. Окрім цього, подекуди у місті фіксують перебої з водопостачанням.
«Енергетики вже працюють, щоб повернути світло якомога швидше», — підкреслили у ДТЕК.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, 29 жовтня Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці в Ізюмі на Харківщині. Будинок частково зруйновано.
Раніше ми писали, що росіяни завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу у Дніпрі, внаслідок чого загинуло 14 людей і 13 дістали поранення.
Також вдень 29 жовтня російська армія вдарила по Чернігову. «Приліт» стався по центральній частині міста. Загинули дві 15-річні дівчинки.