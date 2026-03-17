ТСН у соціальних мережах

Росія вдарила по терміналу пошти у великому обласному центрі: багато поранених (відео)

Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки удару по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

«Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували семеро працівників. Четверо отримали контузії, ще троє — порізи голови та тіла», — повідомив посадовець.

Федоров додав, що кількість постраждалих збільшилась до восьми людей.

«Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості», — зазначив очільник Запорізької ОВА.

Також Федоров оприлюднив світлини наслідків ворожого удару.

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Над містом піднімається чорний дим.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Запоріжжя 16 березня загинула 68-річна жінка, ще троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — 15-річна дівчина, яка наразі перебуває в тяжкому стані. Лікарі діагностували у неї опіки, мінно-вибухові травми та численні переломи.

