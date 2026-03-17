Росія вдарила по терміналу пошти у великому обласному центрі: багато поранених (відео)
Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.
Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Постраждали восьмеро людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
«Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували семеро працівників. Четверо отримали контузії, ще троє — порізи голови та тіла», — повідомив посадовець.
Федоров додав, що кількість постраждалих збільшилась до восьми людей.
«Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості», — зазначив очільник Запорізької ОВА.
Також Федоров оприлюднив світлини наслідків ворожого удару.
Над містом піднімається чорний дим.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Запоріжжя 16 березня загинула 68-річна жінка, ще троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — 15-річна дівчина, яка наразі перебуває в тяжкому стані. Лікарі діагностували у неї опіки, мінно-вибухові травми та численні переломи.