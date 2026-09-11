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Росія вдарила по великому обласному центру: горять будинки і ТЦ, постраждали мати і дитина (фото)
Зокрема, в обласному центрі сталося влучання в один із торгових центрів.
Вночі проти 11 вересня РФ масовано вдарила безпілотниками по Запоріжжю. В обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є потерпілі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ударів у Запоріжжі пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Там виникла пожежа. Окрім того, стався «приліт» у торговельний центр, а також зайнялося офісне приміщення.
«Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів — вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити до укриття», — наголосили у ДСНС.
Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу загорівся торговельний центр. Окрім того, було пошкоджено багатоповерхівку в одному з районів. Поранення отримали кілька місцевих мешканців.