Росія вдарила по великому обласному центру: горять будинки і ТЦ, постраждали мати і дитина (фото)

Атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Реклама

Вночі проти 11 вересня РФ масовано вдарила безпілотниками по Запоріжжю. В обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Реклама

«Поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Внаслідок ударів у Запоріжжі пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Там виникла пожежа. Окрім того, стався «приліт» у торговельний центр, а також зайнялося офісне приміщення.

«Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів — вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити до укриття», — наголосили у ДСНС.

Нічна атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Нічна атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу загорівся торговельний центр. Окрім того, було пошкоджено багатоповерхівку в одному з районів. Поранення отримали кілька місцевих мешканців.

Новини партнерів