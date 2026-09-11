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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2621
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1 хв

Росія вдарила по великому обласному центру: горять будинки і ТЦ, постраждали мати і дитина (фото)

Зокрема, в обласному центрі сталося влучання в один із торгових центрів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Запоріжжя.

Атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Вночі проти 11 вересня РФ масовано вдарила безпілотниками по Запоріжжю. В обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів у Запоріжжі пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Там виникла пожежа. Окрім того, стався «приліт» у торговельний центр, а також зайнялося офісне приміщення.

«Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів — вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити до укриття», — наголосили у ДСНС.

Нічна атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Нічна атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Нічна атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Нічна атака на Запоріжжя. / © ДСНС

Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу загорівся торговельний центр. Окрім того, було пошкоджено багатоповерхівку в одному з районів. Поранення отримали кілька місцевих мешканців.

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