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Росія вдарила по великому обласному центру: місто залишилось без електрики - що відомо
Вінницю накрив блекаут через російську атаку.
Російська армія атакувала Вінницю. Зранку у суботу, 17 жовтня, обласний центр залишилася без електроенергії.
Що відомо про російську атаку та її наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Про відключення світла у Вінниці повідомив міський голова Сергій Моргунов. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.
«Через російську атаку — Вінниця без електроенергії», — наголосив чиновник.
З його слів, критична інфраструктура у місті працює на резервному живленні. Водночас зупинився увесь електротранспорт. Тимчасово на його маршрути запустять більше автобусів і маршрутних таксі.
Атака на Вінницю 16 жовтня — що відомо
Напередодні потужні вибухи сколихнули Вінницю. Обласний центр і деякі райони опинилися під масованою атакою.
За даними місцевої влади, наслідок ударів зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про щонайменше шістьох потерпілих.