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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по великому обласному центру: місто залишилось без електрики - що відомо

Вінницю накрив блекаут через російську атаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Російська армія атакувала Вінницю. Зранку у суботу, 17 жовтня, обласний центр залишилася без електроенергії.

Що відомо про російську атаку та її наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Про відключення світла у Вінниці повідомив міський голова Сергій Моргунов. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

«Через російську атаку — Вінниця без електроенергії», — наголосив чиновник.

З його слів, критична інфраструктура у місті працює на резервному живленні. Водночас зупинився увесь електротранспорт. Тимчасово на його маршрути запустять більше автобусів і маршрутних таксі.

Атака на Вінницю 16 жовтня — що відомо

Напередодні потужні вибухи сколихнули Вінницю. Обласний центр і деякі райони опинилися під масованою атакою.

За даними місцевої влади, наслідок ударів зазнали руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про щонайменше шістьох потерпілих.

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