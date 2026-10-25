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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по великому обласному центру: одна людина загинула, ще четверо постраждали

Також через ворожий обстріл спалахнула одноповерхова будівля.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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ДСНС

ДСНС

Увечері 24 жовтня російські загарбники завдали удару по Новобаварському району Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожої атаки в Новобаварському районі загинула одна людина», — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Він заявив, що унаслідок російського удару в районі також загорілася одноповерхова будівля.

За словами Синєгубова, ще четверо людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що під час чергової ворожої атаки на захід України росіяни завдали удару по Сарненському району Рівненщини.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували інфраструктуру Запоріжжя. Попередньо відомо про двох поранених та пошкоджені автівки.

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