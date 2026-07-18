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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
574
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по великому обласному центру: поранені люди, попереджають про нові атаки бомбами

Жителів області попередили про небезпеку ударних безпілотників та авіабомб.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Ворожа атака на Запоріжжя 18 липня

Ворожа атака на Запоріжжя 18 липня / © Запорізька ОВА

У суботу, 18 липня, російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров попереджає про загрозу застосування ударних безпілотників та небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Запорізькій області.

Ворожа атака на Запоріжжя 18 липня / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, вдень 18 липня внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників у Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд. Минулося без жертв завдяки оперативній евакуації.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
574
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