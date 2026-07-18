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Росія вдарила по великому обласному центру: поранені люди, попереджають про нові атаки бомбами
Жителів області попередили про небезпеку ударних безпілотників та авіабомб.
У суботу, 18 липня, російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Федоров попереджає про загрозу застосування ударних безпілотників та небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Запорізькій області.
Нагадаємо, вдень 18 липня внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників у Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд. Минулося без жертв завдяки оперативній евакуації.
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