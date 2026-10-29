Росія вдарила по великому обласному центру: "прилетіло" у навчальний заклад – перші деталі

Рятувальники / © ДСНС

Реклама

Сьогодні, 29 жовтня, росіяни накрили вогнем Харків. На місці удару виникла пожежа.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Реклама

«Зафіксовано ворожий удар по Холодрогірському району. На місці удару — пожежа. Крім цього, є влучання ворожого дрону по Салтівському району. Наслідки уточнюємо», — зазначив він.

Реклама

Згодом він уточнив, що ворог завдав удару по навчальному закладу.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали удару по Основ’янському району Харкова. Влучання зафіксували по багатоквартирному житловому будинку, де опинилися заблокованими люди. Відомо про п’ятьох поранених.

Новини партнерів

Новини партнерів