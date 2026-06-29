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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1389
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по великому обласному центру: є загиблі, десятки поранених (фото)

Через удар РФ по Дніпру є загиблі й поранені.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру. П’ятеро загиблих, ще 21 особа поранена.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Як зазначив посадовець, понівечено приватне підприємство. На місці працюють усі відповідні служби.

Що відомо про постраждалих через удар по Дніпру

Відомо, що через ранкову атаку на Дніпро загинули п’ятеро людей. У лікарні помер важкопоранений чоловік.

Станом на 12:30 кількість поранених через удар РФ по Дніпру зросла до 21 особи.

«Пʼятеро людей у важкому стані — це чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років», — додав Ганжа.

Удар по Дніпру — фото наслідків

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Раніше ми писали, що окупанти завдали удару по Дніпру касетною ракетою типу «Іскандер». Унаслідок атаки зафіксовано серйозні руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено Будинок органної та камерної музики, навчальні заклади та житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнювалася.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1389
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