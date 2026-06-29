Росія вдарила по великому обласному центру: є загиблі, десятки поранених (фото)

Стовп диму

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Зранку 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру. П’ятеро загиблих, ще 21 особа поранена.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Як зазначив посадовець, понівечено приватне підприємство. На місці працюють усі відповідні служби.

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Що відомо про постраждалих через удар по Дніпру

Відомо, що через ранкову атаку на Дніпро загинули п’ятеро людей. У лікарні помер важкопоранений чоловік.

Станом на 12:30 кількість поранених через удар РФ по Дніпру зросла до 21 особи.

«Пʼятеро людей у важкому стані — це чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років», — додав Ганжа.

Удар по Дніпру — фото наслідків

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Раніше ми писали, що окупанти завдали удару по Дніпру касетною ракетою типу «Іскандер». Унаслідок атаки зафіксовано серйозні руйнування цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено Будинок органної та камерної музики, навчальні заклади та житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнювалася.

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