Росія вдарила по заблокованих цивільних суднах у портах Миколаївщини: є загиблий і поранені

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У ніч проти 27 липня російські війська атакували цивільні торговельні судна, що перебували в портах Миколаївської області. Йдеться про кораблі, які залишаються заблокованими від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та не виконують комерційних рейсів.

Про це повідомляє АМПУ.

За даними адміністрації, внаслідок цинічного удару загинула одна людина. Відомо, що ще кілька осіб дістали поранення. Обставини атаки та інформація про постраждалих уточнюються.

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«Це черговий свідомий удар росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків», — йдеться у повідомленні.

Україна документує ці випадки та закликає міжнародну морську спільноту дати рішучу оцінку атакам Росії на цивільний торговельний флот.

Як ми писали, російські війська завдали ракетного удару по Одесі в ніч проти 17 липня. За даними Повітряних сил, ворог застосував керовані авіаційні ракети. Моніторингові канали повідомили, що ціллю атаки стала портова інфраструктура міста. На момент публікації офіційної інформації про наслідки удару не було.

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