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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила «Шахедами» по залізниці: атаковано вокзали і станції, є жертва

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Росія вдарила «Шахедами» по залізниці: атаковано вокзали і станції, є жертва

© Укрзалізниця

Вночі проти 12 червня війська РФ знову атакували залізничну інфраструктуру в Сумській області. Загинула працівниця «УЗ».

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

“Вбивчі ворожі удари по залізничній інфраструктурі Сумщині тривали цієї ночі. Ворог спрямував “Шахеди” на станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції”, - наголосив він.

Внаслідок російських ударів загинула операторка однієї зі станцій. За словами Перцовського, вона прямувала до мобільного укриття, яке встановлене на станції. Втім, не встигла.

Окрім того, травмовану чергову по станції. За даними медиків, загрози життю не має.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
664
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