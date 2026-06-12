Росія вдарила «Шахедами» по залізниці: атаковано вокзали і станції, є жертва

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Вночі проти 12 червня війська РФ знову атакували залізничну інфраструктуру в Сумській області. Загинула працівниця «УЗ».

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

“Вбивчі ворожі удари по залізничній інфраструктурі Сумщині тривали цієї ночі. Ворог спрямував “Шахеди” на станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції”, - наголосив він.

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Внаслідок російських ударів загинула операторка однієї зі станцій. За словами Перцовського, вона прямувала до мобільного укриття, яке встановлене на станції. Втім, не встигла.

Окрім того, травмовану чергову по станції. За даними медиків, загрози життю не має.

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