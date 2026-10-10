Залізниця. / © pixabay.com

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Вночі проти 10 жовтня російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру Коростенської громади на Житомирщині. Постраждала одна людина.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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«Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС», — йдеться у повідомленні.

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За словами чиновника, внаслідок атаки було травмовано одну людину.

Зауважимо, у Коростенському районі повітряна тривога лунала від 01:47 до 07:47. Військові попереджали про реактивні БпЛА.

Що відомо про рух потягів

Зранку, за даними Телеграм-каналу «Укрзалізниця: приміські поїзди» на Житомирщині «з безпекових міркувань» затримувалися деякі електрички. Зокрема:

№6451 Овруч — Коростень

№6460 Житомир — Коростень

№6480 Олевськ — Коростень

Нагадаємо, у Дніпрі 9 жовтня внаслідок повторного російського удару по залізничній інфраструктурі загинув заступник начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол Андрій Плотников. В «УЗ» повідомили, що він керував ліквідацією наслідків обстрілу та встиг відвести своїх підлеглих у безпечне місце, однак сам опинився в епіцентрі атаки.

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