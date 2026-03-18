Росія вдарила по залізниці в одній з областей: є поранені

Росія вчергове обстріляла цивільну залізничну інфраструктуру, цього разу — на Чернігівщині. На щастя, минулося без жертв.

Удар по залізниці

Армія РФ зранку 18 березня вдарила по залізниці у Чернігівській області. Є потерпілі.

Про це повідомляє Міністерстко розвитку громад та територій України.

Як повідомляється, російський БпЛА влучив у тепловоз, що спричинило пожежу.

«Унаслідок атаки травмовано машиніста та його помічника. Їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

На місці працюють усі відповідні служби.

Раніше Росія атакувала залізницю України дронами. Так, на Харківщині дрон влучив у приміський поїзд. Пасажири не постраждали, але машиніст і його помічник отримали поранення. Було пошкоджено тепловоз та іншу залізничну інфраструктуру. Також удар стався по станції в Криворізькому районі, де пошкоджено локомотив, але без жертв. Всупереч атаці та пошкодженням, рух поїздів продовжувався.

